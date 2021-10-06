Пользователи "Госуслуги. Авто" получили доступ к новым сервисам

Проверить историю автомобиля, а также делегировать предъявление СТС другому водителю – теперь это доступно пользователям приложения "Госуслуги. Авто". Об этом сообщается на сайте Минцифры России.

У обоих водителей в личном кабинете на "Госуслугах" должен быть введен номер водительского удостоверения. Кроме того, в приложении появилась возможность скачивать выписку на автомобиль из госреестра транспортных средств ГИБДД, а также подать заявление на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.