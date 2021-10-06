Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

В Москве завершился финал самого престижного студенческого конкурса в IT-сфере. Чемпионат мира по программированию сравнивают с Олимпийскими играми. Уже много лет подряд российские участники занимают первые места.

В этот раз обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета. Победителями соревнований также стали сборные МФТИ и Санкт-Петербургского университета ИТМО. Бронзовую медаль получила команда Высшей школы экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.