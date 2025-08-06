Форма поиска по сайту

06 августа, 11:45

Более 300 российских компаний представят разработки на форуме беспилотных систем

В "Сколково" 7 августа стартует Международный форум беспилотных систем. Более 300 российских компаний представят свои разработки. Посетители смогут увидеть современные роботизированные устройства для разных сфер, от уборки урожая до покупки товаров.

Участники форума обсудят вопросы сотрудничества, подготовки специалистов и применения новых технологий в экономике. Одной из главных тем станет внедрение искусственного интеллекта, в том числе использование отечественных решений и переход на собственную элементную базу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

