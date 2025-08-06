Форма поиска по сайту

06 августа, 07:15

Российские абоненты массово перестали получать СМС от банков и сервисов с кодами

Многие россияне столкнулись с тем, что перестали получать СМС от банков и сервисов с кодами подтверждений. Причиной стала новая опция – теперь абоненты могут отказаться от спам-рассылок, обратившись в салон связи.

Однако в этом случае операторы блокируют все сообщения, приходящие не с обычных номеров, включая важные уведомления от банков. По мнению экспертов, пользователи самостоятельно не могут повлиять на ситуацию, изменить ее смогут только операторы и банки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
