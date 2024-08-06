LCD-экраны с бесконтактным управлением появились на столичном рынке

На московском рынке появились устройства с бесконтактным управлением через LCD-экраны. Системы фиксируют движение глаз, приводят в действие клавиатуру и переключают вкладки в меню.

Движения рукой вверх, вниз, влево и вправо будут прокручивать и листать страницы. Закрытие экрана ладонью и его открытие позволят включать и выключать дисплей. Кратковременное приближение и отдаление руки интерфейс понимает, как нажатие на кнопку меню.

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