Стоимость ноутбуков и смартфонов снизилась на треть из-за разницы курсов

В России подешевели ноутбуки и смартфоны. На разнице курсов стоимость снизилась примерно на треть, при этом спрос на такие товары тоже упал.

Технику стали чаще поставлять без предустановленного программного обеспечения, сообщили дистрибьюторы. Как повлияет на ситуацию параллельный импорт и можно ли сейчас выгодно купить хорошие модели – в эфире телеканала Москва 24.