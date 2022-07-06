Сайт IKEA перестал работать в дни онлайн-распродажи

Официальный сайт компании IKEA, которая распродает свои товары, по-прежнему не работает. Покупку совершить невозможно из-за сбоя.

На сайте висит объявление для покупателей. Администрация ссылается на технические неисправности, которые в данный момент устраняет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.