Сервисы Центробанка работают штатно после замедления из-за технических работ. Об этом сообщил регулятор.

Правительство РФ на своем сайте запустило навигатор по мерам поддержки в условиях санкций.

Эмбарго на нефть из России ЕС введет через девять месяцев, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони.