Сервисы платежной системы ЦБ вновь работают штатно

Все сервисы платежной системы Центробанка РФ, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работают в штатном режиме.

Ранее ЦБ сообщил о задержке банковских операций в связи с проведением технических работ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.