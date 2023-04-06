Чат-бот по вопросам военной службы по контракту заработал в столице

Чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник ответит на вопросы о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Также по телефону 117 работает горячая линия.

Кроме того, в столице открылся единый пункт отбора. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет. Регион значения не имеет, обратиться туда может любой желающий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.