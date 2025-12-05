Екатерина Мизулина опубликовала пост в поддержку Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сделала очередной пост в поддержку Roblox. У себя в телеграм-канале она была немногословна, просто опубликовала название игры и эмодзи с сердечком, но зато в комментариях отписались тысячи пользователей.

У Мизулиной появилась армия поклонников. Она пообщещала отправить письма в поддержку Roblox в Роскомнадзор. Последует ли разблокировка, пока непонятно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.