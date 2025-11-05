В России появятся детские сим-карты. С их помощью родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления и без судебных решений. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Отдельные сим-карты для детей до 14 лет предлагалось ввести еще в августе. Тогда Шадаев уточнял, что при их использовании можно будет отключить некоторые опции, например авторизацию в соцсетях.

