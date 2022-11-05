На российских прилавках появляются смартфоны, ввезенные по параллельному импорту

На российских прилавках появляется все больше смартфонов, ввезенных по параллельному импорту. Функционал у них непривычный. Так, среди Apple появляются аппараты без слота под сим-карту, произведенные для США, или же сразу с двумя разъемами. Техника на Android приходит с альтернативными зарядками.

С какими ограничениями придется смириться владельцу такого гаджета и как не нарваться на подделку – в сюжете телеканала Москва 24.