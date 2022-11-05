Украинским военным отключили связь Starlink за неуплату, сообщает телеканал CNN. Речь идет о блоке терминалов, приобретенных у некой британской компании: за подключение каждого требовалось заплатить по 2,5 тысячи долларов, то есть суммарно почти 20 миллионов.

Минобороны Украины якобы просило Лондон заплатить примерно три миллиона за Starlink, но там посчитали, что есть и более приоритетные военные траты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

