Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в работе сервиса

В России перестала работать "умная" техника Xiaomi. На технический сбой жалуются владельцы устройств – гаджеты не могут соединиться с китайскими серверами.

О неполадках пользователи пишут в соцсетях. Они указывают на проблемы с "умными" пылесосами, телефонами, часами и лампами, которые не могут подключиться к Wi-Fi. Представители Xiaomi обещают оперативно все исправить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.