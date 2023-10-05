05 октября, 07:15Технологии
Пользователи устройств Xiaomi в РФ пожаловались на сбои в работе сервиса
В России перестала работать "умная" техника Xiaomi. На технический сбой жалуются владельцы устройств – гаджеты не могут соединиться с китайскими серверами.
О неполадках пользователи пишут в соцсетях. Они указывают на проблемы с "умными" пылесосами, телефонами, часами и лампами, которые не могут подключиться к Wi-Fi. Представители Xiaomi обещают оперативно все исправить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.