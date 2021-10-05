Пользователи Instagram и Facebook вновь пожаловались на сбои в работе приложений

Пользователи Instagram и Facebook продолжают жаловаться на сбои в работе приложений. Проблемы с соцсетями возникали в США, Великобритании, Германии и других европейских странах. Это данные сайта Downdetector.

Сторисы зависали и у пользователей из России. Но все это было временно по сравнению с отключением почти на весь вечер накануне.

Из-за этого даже упали акции Facebook, а WhatsApp лишился миллионов пользователей. Павел Дуров заявил, что по итогам этого сбоя Telegram зарегистрировал 70 миллионов новых аккаунтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.