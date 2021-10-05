Россиянам рассказали, почему произошел сбой в соцсетях

Пользователи Instagram и Facebook наверстывают упущенное: столько невыложенных сториз и фото накопились, когда не работали соцсети.

Сообщается, что в Facebook из-за сбоя отключились электронные замки. Чтобы подобраться к серверам, пришлось использовать болгарки. А Марк Цукерберг за несколько часов потерял почти семь миллиардов долларов.

В чем причина тотального сбоя, может ли такое повториться и как быть в таких случаях тем, кто не представляет своей жизни без общения в Сети – в эфире телеканала Москва 24.