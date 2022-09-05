В столице обновили портал "Душевная Москва". Там появились новые цифровые сервисы для НКО. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Раньше на сайте публиковали новости и анонсы благотворительных организаций, теперь там есть и доступ к информации о городских коворкинг-центрах. Стало удобнее бронировать помещения для мероприятий, получать консультации экспертов и другую поддержку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.