Новости часа: РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки. Об этом сообщила компания.

Участники экоакции в Москве сдали на переработку более 185 тонн вторсырья. Это данные департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Количество летних кафе в Подмосковье в этом году удвоилось за счет упрощенной регистрации. Об этом рассказали власти региона.