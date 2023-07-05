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05 июля, 18:30

Общество

Новости часа: РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

Новости часа: РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РЖД восстановили работу сайта и приложения после массированной хакерской атаки. Об этом сообщила компания.

Участники экоакции в Москве сдали на переработку более 185 тонн вторсырья. Это данные департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Количество летних кафе в Подмосковье в этом году удвоилось за счет упрощенной регистрации. Об этом рассказали власти региона.

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