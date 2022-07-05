Сайт IKEA стал полностью недоступен

Онлайн распродажа, как и ожидали эксперты, обрушила сайт IKEA. Любители бренда так и не смогли сделать долгожданные покупки. В данный момент сайт полностью перестал работать.

В компании заявили, что причины – технические, над решением проблемы работают. При этом пункты выдачи товара 5 июля открылись.

Что говорят продавцы? И достаточно ли запасов на складах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.