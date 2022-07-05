Сайт IKEA перестал работать в день онлайн-распродажи. На официальной странице сообщили, что оформить заказ невозможно ни на сайте, ни в Центре поддержки клиентов.

Как рассказали в компании, причина неправильной работы сайта – в технической ошибке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24