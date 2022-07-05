В работе сайта IKEA произошел сбой на фоне распродажи

В IKEA 5 июля должна была начаться распродажа товаров со складов перед тем, как компания уйдет из России. Но сайт перестал работать. Уже за несколько минут до полуночи было невозможно ни войти в аккаунт, ни добавить товары в корзину.

Проблемы продолжаются до сих пор, но все обещают наладить. Тысячи людей каждую минуту обновляют страничку шведского магазина, чтобы не упустить нужные товары. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.