Новости последнего часа: сайт IKEA рухнул в день старта распродажи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сайт IKEA рухнул в день старта распродажи. Невозможно авторизоваться и добавить товары в корзину, сообщили пользователи.

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 12 июля. Об этом заявило ведомство.

Программу капремонта поликлиник в Москве завершили на четверть. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.