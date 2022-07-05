Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи.

Уточняется, что 5 июля в магазине должна была начаться распродажа товара со складов перед тем, как компания уйдет из России.

Однако еще за несколько минут до полуночи было невозможно ни войти в аккаунт, ни добавить товары в корзину. Проблемы продолжаются и до сих пор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.