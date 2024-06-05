Арт-проект "Открывая тундру" представили на ПМЭФ

На площадке Петербургского экономического форума "Газпром нефть" представила мультимедийный арт-проект "Открывая тундру". Изогнутый восьмиметровый экран создает эффект погружения в тундру и открывает зрителям красоты севера под народные песни коренных жителей.

Основная цель арт-проекта – передать эмоции людей от встречи с природой Крайнего севера. Над каждой сценой в течение 7 месяцев работали 50 медиахудожников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

