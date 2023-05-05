"Техно": в компании Qualcomm стали следить за данными смартфонов на системе Аndroid

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На смартфонах, работающих на операционной системе Аndroid, запустили процесс, который передает производителю процессоров Qualcomm личные данные пользователей, среди которых модель устройства и IP адрес. На всех Аndroid-смартфонах запускается фоновая программа Qualcomm Xtra, которая передает на сервера компании код страны и прочие данные.

Кроме того, стало известно, что для установки ряда ограничений в компании Apple ввели функцию, которая использует данные домашнего роутера, GPS и другую информацию пользователя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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