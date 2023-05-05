"Техно": в компании Qualcomm стали следить за данными смартфонов на системе Аndroid

На смартфонах, работающих на операционной системе Аndroid, запустили процесс, который передает производителю процессоров Qualcomm личные данные пользователей, среди которых модель устройства и IP адрес. На всех Аndroid-смартфонах запускается фоновая программа Qualcomm Xtra, которая передает на сервера компании код страны и прочие данные.

Кроме того, стало известно, что для установки ряда ограничений в компании Apple ввели функцию, которая использует данные домашнего роутера, GPS и другую информацию пользователя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.