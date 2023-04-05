В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

Чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту заработал в Москве. Виртуальный помощник ответит на все интересующие вопросы.

Кроме того, в столице открылся единый пункт отбора. Регион значения не имеет, туда может обратиться любой желающий. Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он будет работать с 09:00 до 20:00.

Какому возрасту должны соответствовать кандидаты? Нужно ли подходить специальную подготовку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.