В Роскачестве предупредили о последствиях использования общественного Wi-Fi

Использование общественного Wi-Fi может привести к взлому IP-камер видеонаблюдения, которые люди устанавливают у себя дома. Об этом рассказали в Роскачестве.

Такие камеры подключаются к Сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира. Если пользователь просматривает эту трансляцию через общественную точку доступа, а также использует слишком простой пароль, работа камеры может быть нарушена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.