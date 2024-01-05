Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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05 января, 19:30

Технологии

В Москве испытали прототип светофора, фиксирующий нарушения правил на переходе

В Москве испытали прототип светофора, фиксирующий нарушения правил на переходе

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В Москве испытали прототип светофора, который фиксирует нарушения правил на переходе. Он оснащен биометрической камерой распознавания лиц. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Первый такой комплекс установили на Бережковской набережной. Пока что в полной мере система заработать не может. Для этого необходимо, чтобы в базе были биометрические данные всех граждан. А сейчас по закону их предоставление не является обязательным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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