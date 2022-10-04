На "Госуслугах" появился раздел для подачи жалоб о нарушениях при частичной мобилизации

Обжаловать призыв по частичной мобилизации теперь можно на портале "Госуслуги". Там появилась специальная форма.

Раздел предназначен для граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно получили повестку из военкомата. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственники. Для этого нужно внести в форму данные о повестке и документы, подтверждающие отсрочку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.