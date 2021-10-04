Эксперт прокомментировал глобальный сбой соцсетей

Появились новые подробности небывалого глобального сбоя соцсетей. За 15 минут до него неизвестный опубликовал странную запись: сейчас вся система ляжет. Как видим, так и случилось. Пост появился на зарубежном интернет-форуме 4chan.org

Facebook, WhatsApp и Instagram по-прежнему не работают. Висит "ВКонтакте". Жалобы на работу Google, Youtube, Twitter, Viber, TikTok. Неполадки даже в "Одноклассниках". Телеграмм пока держится. Число его новых пользователей быстро растет.

Точная причина сбоя до сих пор не названа. Появилась версия, что

Facebook и Instagram могли перестать работать из-за возникших неполадок на DNS-серверах. Записи, которые сообщают системам, как найти мессенджеры, еще утром исчезли из таблиц глобальной маршрутизации. Кто их мог удалить? Какие еще версии обсуждают, прямо сейчас мы спросим у эксперт по информационным технологиям Григория Пащенко.

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