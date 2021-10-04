Названа возможная причина глобального сбоя соцсетей. Facebook и Instagram могли перестать работать из-за возникших неполадок на DNS-серверах. Записи, которые сообщают системам, как найти мессенджеры, еще утром исчезли из таблиц глобальной маршрутизации.

Из-за масштабного сбоя резко рухнули акции Facebook. По данным биржи NASDAQ, каждая подешевела почти на 20 долларов – это почти на 6 процентов.

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