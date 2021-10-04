Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев

Администрация не испытывает проблем на фоне массового сбоя в соцсетях, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сайт президента работает. Проблем нет", – ответил Песков.

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