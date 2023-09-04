Роскомнадзор сможет ограничить деятельность сайтов с инструкциями по обходу блокировок

Роскомнадзор сможет ограничить деятельность сайтов с инструкциями, как обойти блокировки ресурсов. Идею предложили в Минцифры.

На данный момент надзорный орган может без суда ограничивать работу сайтов, которые распространяют недостоверные данные об армии, пропагандируют запрещенные вещества, нетрадиционные ценности и содержат подобную информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.