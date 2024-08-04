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04 августа, 09:30

Технологии

Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников

Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников

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Минцифры начало создавать единую платформу для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. К работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.

Единая платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. К концу 2026 года планируется завершить первый этап создания платформы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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