Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников

Минцифры начало создавать единую платформу для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. К работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.

Единая платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. К концу 2026 года планируется завершить первый этап создания платформы.

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