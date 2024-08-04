04 августа, 09:30Технологии
Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников
Минцифры начало создавать единую платформу для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. К работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.
Единая платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. К концу 2026 года планируется завершить первый этап создания платформы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.