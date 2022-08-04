За месяц больше 6 тысяч человек подтвердили личность для оформления карты болельщика в центрах госуслуг в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе центров "Мои документы".

Пройти процедуру идентификации можно с 4 июля во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ. Электронную карту оформить можно на портале госуслуг. Необходимо заявление. Если ребенок старше 14 лет, то подать его можно самостоятельно, если младше – оформить карту болельщика могут родители ребенка. В этом случае для подтверждения личности понадобится оригинал свидетельства о рождении. Посещать центр госуслуг детям не нужно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.