В Австралии собрали обломки ракеты Space X. Трехметровый фрагмент упал на ферму в штате Новый Южный Уэльс. Как написали в Daily Mail, космический мусор когда-то был частью капсулы ракеты, которая доставила в космос астронавтов миссии Crew-1.

С ноября 2020 года капсула находилась на орбите, потом сошла с нее и начала падать на Землю. Предполагалось, что в атмосфере она развалится на мелкие обломки, которые утонут в океане. В итоге все упало на Австралию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.