04 июля, 18:00M24.RU
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к биометрии
4 июля в ТАСС прошла дискуссия ВЦИОМ на тему "Идентифицируй это: россияне – о переходе на биометрию".
Готовность россиян к массовому использованию биометрии, выгоды и угрозы для общества обсудили:
- депутат Госдумы РФ Антон Горелкин;
- руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих;
- заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Шабанов;
- генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий;
- директор дивизиона "Биометрия" от Сбера Олег Евсеев;
- генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.