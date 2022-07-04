Мастера по ремонту смартфонов начали использовать устройства-доноры

В России исчезли многие детали, которые нужны для ремонта смартфонов. Но мастера нашли выход, теперь они используют устройства-доноры. Чтобы починить гаджет, приходится разбирать на запчасти что-то ненужное.

Сколько при таких условиях стоит ремонт? И будут ли ввозить детали по параллельному импорту? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.