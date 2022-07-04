Оформление паспорта болельщика стало доступно на госуслугах, сообщает Минцифры.

Для этого нужно заполнить анкету, загрузить фото, а когда придет ответ, сходить в МФЦ.

Законодатели считают, что введение паспорта болельщика повысит безопасность на трибунах. Однако фанаты выступают против из-за того, что в паспорте могут отказать без объяснения причин.

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