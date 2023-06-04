"Актуальный репортаж": связь нового поколения может появиться в РФ к 2035 году

Связь нового поколения может появиться в России к 2035 году. Специалисты задумались над созданием гибридной сотово-спутниковой сети.

Создание гибридной связи обойдется в миллиарды долларов. По оценке экспертов, развертывание группировки низкоорбитальных спутников, около 200–300 штук, раньше стоило шесть миллиардов долларов. Теперь же глобальная система из нескольких тысяч аппаратов может обойтись в два раза дороже.

В чем ее преимущества? И понадобятся ли новые телефоны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.