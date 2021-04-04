В Минцифры заявили, что предустановленное ПО не будет передавать данные за рубеж

Предустановленное на гаджеты российское программное обеспечение не будет передавать данные пользователей зарубежным компаниям. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития.

Ранее сообщалось, что российские приложения содержат аналитические трекеры. Собранные ими данные, якобы, могут получать Google, Microsoft, Facebook и другие компании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.