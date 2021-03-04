В библиотеке МЭШ появилась виртуальная лаборатория для занятий робототехникой

10:45
В библиотеке московской электронной школы появилась виртуальная лаборатория для занятий робототехникой. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
На официальном сайте мэрии появилось сообщение о том, что новая лаборатория доступна в библиотеке МЭШ. Она позволит школьникам получать навыки программирования, закрепить и расширить навыки построения электрических схем.
Лаборатория "Использование микроконтроллеров" стала девятой в Библиотеке МЭШ. Ранее в ней появились "Стереометрия", "Планиметрия", "Оптика", "Механика", "Молекулярная физика" и другие.
Для того чтобы ставить онлайн-опыты, пользователям необходимо зайти в библиотеку МЭШ под своей учетной записью, выбрать лабораторию и запустить программу. Все желающие смогут разобраться с помощью подсказок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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