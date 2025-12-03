Популярная среди школьников игра Roblox практически перестала работать в России. Массовый сбой подтверждают данные портала Downdetector. По словам пользователей, перестали загружаться как сайт, так и приложение.

Недавно Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке игры из-за "неподобающего контента", а внутренняя модерация не обеспечивает фильтрацию публикуемых материалов. Также платформа уязвима для злоумышленников, которые притворяются подростками и вступают в личную переписку с игроками.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.