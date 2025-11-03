Россияне смогут иметь не больше 20 абонентских номеров. Для иностранных граждан лимит вдвое меньше. Закон, ограничивающий число сим-карт для одного человека, вступил в силу, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Все лишние сим-карты мобильные операторы обязаны заблокировать. Сейчас превышение зафиксировано у 89 тысяч россиян, на которых оформлено почти 6,5 миллионов телефонных номеров.

Проверить количество своих сим-карт и заблокировать ненужные можно через специальный раздел на "Госуслугах". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

