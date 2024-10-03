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03 октября, 18:00

Технологии

Зарубежные магазины приложений продолжают удалять российские сервисы

Зарубежные магазины приложений продолжают удалять российские сервисы

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Российские сервисы продолжают исчезать из зарубежных магазинов приложений. Например, из Google Play пропали "Авито" и "Радар", а на iOS не работает Gmail. Между тем приложения "Авито" и Rutube по-прежнему доступны в США.

Главный редактор журнала IT Expert Андрей Виноградов предположил, что в скором времени западные магазины приложений могут вовсе стать недоступны для россиян. Однако, эксперт уточнил, что ничего критичного в этом нет, поскольку есть альтернативы, например, RuStore.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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