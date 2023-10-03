В РФ продлили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

Бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам продлили. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках программы "Доступный интернет" с сентября 2024 года такими сайтами можно будет пользоваться не сутки, а в течение недели, даже если деньги на счету закончились.

Пока в списке только портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте". Этот перечень определяет специальная правительственная комиссия и потом публикует на странице Роскомнадзора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.