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03 октября, 11:00

Технологии

В РФ продлили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

В РФ продлили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам

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Бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам продлили. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках программы "Доступный интернет" с сентября 2024 года такими сайтами можно будет пользоваться не сутки, а в течение недели, даже если деньги на счету закончились.

Пока в списке только портал "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте". Этот перечень определяет специальная правительственная комиссия и потом публикует на странице Роскомнадзора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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