В России стартовали продажи новых iPhone. Они появились у официального дилера. Доступны также и модели в новом цвете. При этом, как уточняется, это первая поставка новинки после введения санкций.

Новые гаджеты есть не во всех салонах на витрине, однако они есть в наличии. Так, в офлайн-магазинах доступны версии Pro от 120 тысяч рублей и Pro Max – от 135 тысяч рублей. Остальные модели, в том числе базовый iPhone 14 с ценой от 95 тысяч рублей, пока по предзаказу.

Между тем у покупателей из России возникла проблема с гаджетами из США – они не работали с электронными SIM-картами от российских операторов. По словам экспертов, данная проблема была решена, однако появилась еще одна – с режимом модема. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

