Хакеры слили в Сеть данные членов британского кабмина – СМИ

Хакеры слили в Сеть личные данные членов британского кабмина. Достоянием общественности стал персональный номер мобильного телефона Лиз Трасс и еще 25 министров, пишет Daily Mail.

Уточняется, что доступ к номерам политического истеблишмента Соединенного Королевства можно получить за 6,5 фунтов.

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