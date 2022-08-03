Эксперт оценил безопасность приложения Flightradar

За полетом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань следили около 3 миллионов человек. При этом одновременно на сайте Flightradar находились более 700 000 человек, из-за чего там произошел сбой.



Эксперт по безопасности Александр Раевский рассказал, что приложением может воспользоваться кто угодно, однако он ничего не получит, кроме информации о маршруте рейса. Эта информация не является секретной, поэтому безопасность транспорта не зависит от этих данных. Приложение Flightradar было создано в 2006 году двумя шведскими энтузиастами, которые разработали набор приемников для получения информации о воздушных судах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

